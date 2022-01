Osimhen: “Quando le cose non vanno come vorrei non mi agito e vado avanti”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha così commentato tramite il proprio profilo social il ritorno in campo contro il Bologna dopo l’infortunio e l’operazione chirurgica subita al volto: “Sono così fiducioso in Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei, continuo ad andare avanti”.

FOTO: twitter personale