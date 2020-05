Osimhen piace a tutti (Napoli in testa). Ma le offerte inglesi da 70 milioni oggi sono pura fantasia

Victor Osimhen piace a tutti, in modo particolare al Napoli. E’ ancora presto per entrare nel vivo, non troppo presto per individuare gli obiettivi, come il club azzurro ha fatto per l’attaccante 1998. Ovviamente la concorrenza non manca, esattamente come c’era per Pepé (sempre del Lille) la scorsa estate, ma parlare di offerte da 70 milioni per il cartellino, già pervenute ai francesi da due club inglesi, è un purissimo sforzo di fantasia. Di sicuro la Premier League da sempre è molto attenta alle evoluzioni dei talenti impegnati in Ligue 1, ma tutto il resto è figlio di acrobazie verbali senza alcun tipo di fondamento. Non è ancora il momento della offerte, esattamente come è il momento di aspettare l’annuncio del rinnovo di Mertens. Di sicuro il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di Osimhen. Il resto lo vedremo, con calma.

Foto: Twitter ufficiale Lille