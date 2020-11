Osimhen, parla l’amico giornalista: “Salta il Milan, starà fermo per qualche settimana”

Intervenuto a “Si gonfia la rete” su Radio Marte, l’amico giornalista di Osimhen ha svelato la situazione dell’attaccante del Napoli. Queste le parole di Oma Akatugba: “Victor ha una lussazione alla spalla, dovrebbe stare fermo per qualche settimana e quindi sarà out per il Milan. Poi sarà compito dei medici del Napoli farlo recuperare. Lo staff medico della Nazionale nigeriana ha fatto pervenire a noi giornalisti che il ragazzo starà fuori per qualche settimana ma lui non mi ha detto nulla personalmente. Rendimento? In Nigeria sono divisi, molti sostengono stia andando bene, anche perché non gioca nella squadra più forte. Poi invece c’è chi dice che deve fare di più.”

Foto: twitter Napoli