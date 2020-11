Osimhen, parla l’amico giornalista: “E’ una lussazione alla spalla”

Nessun problema al polso. Per Victor Osimhen, uscito in anticipo nella gara della Nigeria, il problema è alla spalla e si tratta di una lussazione non troppo dolorosa come ha spiegato il suo amico giornalista Oma Akatugba via twitter. Nulla di preoccupante per l’attaccante del Napoli.

My contact in the @NGSuperEagles says @victorosimhen9 had a shoulder dislocation which was very painful but it is not as bad as envisaged.

— Oma Akatugba (@omaakatugba) November 13, 2020