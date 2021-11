Osimhen oggi si opera. Il chirurgo: “Tra 6 settimane potrà allenarsi”

Si terrà stamattina l’intervento per la riduzione delle fratture al volto rimediate da Victor Osimhen attaccante del Napoli, nel corso della sfida contro l’Inter, a causa dello scontro con Milan Skriniar.

Il giocatore starà a riposo per circa una settimana, poi potrà provare a rientrare.

Il chirurgo che effettuerà l’operazione, Gianpaolo Tartaro, a Il Mattino ha spiegato i tempi di recupero dell’attaccante nigeriano: “Il giocatore ha cinque fratture scomposte pluriframmentate allo zigomo sinistro che coinvolgono anche l’orbita dell’occhio sinistro. I tempi di recupero? Tra una settimana Osimhen potrà ricominciare a fare ginnastica. Tra 15 giorni potrà correre, tra sei settimane potrà allenarsi. Anche se occorre aspettare per dirlo: i tempi si potranno valutare solo dopo l’intervento chirurgico”.

In ogni caso, la partecipazione alla coppa d’Africa per il calciatore sembra molto in dubbio.