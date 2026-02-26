Osimhen: “Non ho esultato per rispetto verso Spalletti e perché abbiamo giocato male”

26/02/2026 | 11:03:07

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, è stato intervistato da Prime Video dopo la gara persa contro la Juventus, valsa il passaggio agli ottavi di Champions League. Le parole dell’attaccante del Galatasaray:

Non hai esultato dopo il gol o mi sbaglio?

“No, non ne ho bisogno, non ne ho bisogno. Credo sia importante rispettare un uomo a cui voglio bene e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti. Non sentivo il bisogno di esultare. Abbiamo giocato molto male, anche quando loro andati sotto di un uomo, per questo non c’era motivo di esultare- Anche quando abbiamo avuto l’opportunità di segnare il gol decisivo, quello del 3-1, non ho sentito la necessità di esultare. Non sono quel tipo di giocatore, uno che cerca di nascondere le proprie emozioni, o che fa cose del genere. Ho visto tutto questa gente, che applaudiva i giocatori della Juventus per la performance, posso dire che sono felice….”.

Sei molto gentile e loquace…

“Perchè sono contento della vittoria e per il passaggio del turno”.

