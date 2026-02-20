Osimhen non convocato per il Konyaspor. Condizioni valutate di giorno in giorno

20/02/2026 | 15:52:42

Allarme Osimhen in casa Galatasaray. Il centravanti ex Napoli, che accusa dolore al ginocchio destro, è stato escluso dalla squadra convocata per la partita del Konyaspor a titolo precauzionale. A riportarlo è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. Il dolore al ginocchio dunque non è passato e ovviamente le condizioni del nigeriano saranno valutate anche in vista della partita contro la Juventus, valevole per i playoff di ritorno di Champions League.

Foto: Instagram Galatasaray