Osimhen salta la rifinitura: il problema fisico non preoccupa il Napoli

Non solo Immobile febbricitante, anche il Napoli deve far fronte alle condizioni fisiche non perfette del suo bomber. Infatti, Osimhen non ha preso parte all’allenamento odierno in preparazione della gara di domani contro il Barcellona, valevole per la qualificazione agli ottavi di Europa League. L’attaccante nigeriano avrebbe svolto solo terapie a causa di un problema muscolare, ma in casa Napoli filtra ottimismo sulla sua convocazione.

Foto: Twitter Napoli