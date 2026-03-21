Osimhen: “Mi sono rotto il braccio e devo operarmi. Ho ancora 18 viti in faccia per il vecchio intervento”

21/03/2026 | 15:07:35

Victor Osimhen ha parlato in una diretta sul canale Twitch di Carterefe soffermandosi anche sul suo recente infortunio: “Non sono più estraneo a certe situazioni. Ho vissuto cose peggiori: sul mio volto ho ancora circa 18 viti dall’operazione precedente e non riesco nemmeno a mangiare normalmente con il lato destro. Questo infortunio è solo una piccola cosa rispetto a quello che ho passato. Mi sono rotto il braccio e dovrò operarmi, starò lontano dai campi al massimo per 5-6 settimane”.

Foto: Instagram Galatasaray