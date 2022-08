Osimhen: “L’inizio perfetto del nostro viaggio. Ora andiamo avanti così”

Grande successo del Napoli contro l’Hellas Verona: finisce 2-5 al Bentegodi in favore degli uomini di Luciano Spalletti. Un gol e un assist per l’uomo simbolo del nuovo Napoli, Victor Osimhen che celebra il successo sul suo profilo Twitter: “L’inizio perfetto del nostro viaggio, continuiamo ad andare avanti. Grazie ai tifosi che ci hanno seguiti per il loro supporto“.

Perfect Start Into A Long Journey,We Keep Going.Thanks To The Traveling Fans For Their Support,GOD Is The Greatest💯We Move💪🏽 @sscnapoli ⚽️🅰️ pic.twitter.com/fJWcyXa9gX

— Victor Osimhen (@victorosimhen9) August 15, 2022