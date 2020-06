Osimhen, l’entourage conferma: “Napoli? Trattativa viva, il progetto è interessante. E quella promessa…”

Victor Osimhen piace a tutti, in modo particolare al Napoli, come vi raccontiamo da un po’ di tempo a questa parte. Ovviamente la concorrenza non manca, soprattutto dalla Premier League, da sempre è molto attenta alle evoluzioni dei talenti impegnati in Ligue 1, ma il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di massima del diretto interessato. Intanto, Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di Osimhen, conferma e apre alla soluzione azzurra: “Da ciò che so, il Napoli gli ha promesso continuità e questo ovviamente è un punto importante perché non vogliamo ripetere le brutte esperienze del passato – ha detto ai microfoni di Radio Marte -. I tifosi del Napoli sono fantastici, lo stadio è bello. Non si può che parlare bene di Napoli e della sua squadra. Io penso che quello del Napoli sia un progetto estremamente interessante, la trattativa è viva, a volte mi chiedo come mai il Napoli nelle persone del suo presidente, direttore e allenatore si sia tanto innamorato di Victor. Come mai proprio lui? I giornalisti me lo spiegano, ma vorrei capirlo dai diretti interessati. Napoli può essere la destinazione giusta, ma la decisione deve prenderla Victor. Preferenza per la Premier League? Non è assolutamente vero. Non so perché si dicano queste cose, Napoli è una città fantastica e il Napoli è una squadra molto forte, è un grande club e io sono felicissimo quando sento che Victor viene accostato al Napoli, per ora non c’è ancora un accordo ma lui non ha preclusioni, l’importante è che lui riesca a giocare e divertirsi”.

Foto: Twitter ufficiale Lille