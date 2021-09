Osimhen: “Il club mi ha dato sempre fiducia. Ora voglio solo stare bene ed evitare infortuni”

Intervistato da DAZN, Victor Osimhen, ha parlato della gara con il Leicester che lo ha visto grande protagonista con la doppietta nella rimonta del Napoli.

Queste le parole del nigeriano: “Sono contento per me ma per la squadra, per come abbiamo giocato e per come abbiamo recuperato una partita che sembrava persa ma che non meritavamo di perdere. Alla fine potevamo anche vincere ma va bene così, il club ha sempre creduto in me e voglio continuare così. Ora voglio star bene, senza infortuni, e dare tutto per raggiungere gli obiettivi”.

Foto: Twitter Napoli