Osimhen: “Le accuse contro i napoletani sono false. Nessuno si metterà mai di mezzo tra me e la gente di questa città”

Victor Osimhen mette fine alle polemiche. Con una storia sul proprio profilo Instagram, il centravanti nigeriano si è schierato dalla parte dei tifosi del Napoli dopo le varie vicende degli ultimi giorni: “Scegliere Napoli è stata una decisione meravigliosa per me nel 2020. I napoletani mi hanno sempre dimostrato amore e gentilezza, nessuno si metterà mai tra me e la gente di questa città. La passione napoletana alimenta il mio fuoco per giocare sempre con passione e anima, l’amore per la squadra è incrollabile e indosso sempre la maglia con orgoglio. Le accuse contro i napoletani sono false: ho amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia ormai. Ringrazio i nigeriani che in questi giorni sono scesi in campo per difendermi, ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli Sempre”