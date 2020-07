Osimhen lascia Napoli. E il Napoli si avvicina sempre più. Il video

Victor Osimhen ha lasciato Napoli dopo due giorni molto proficui. Ha conosciuto la città, ha apprezzato molte cose, ha capito che c’è un club deciso a puntare su di lui. In giornata il rientro in Francia, ecco il video della sua partenza. Ora passiamo alla fase operativa. Il Napoli è convinto di essere entrato nelle corde giuste, le sensazioni sono molto positive. Ma non è una questione di sensazioni, piuttosto di sano realismo. Quando fai venire un calciatore nella città che può diventare sempre più quella del futuro professionale di un attaccante corteggiassimo, significa che sei molto avanti. Il Napoli ha memorizzato la richiesta del Lille che, almeno inizialmente non prende in considerazione contropartite tecniche ma vedremo, questi sono dettagli non troppo importanti. La base è di 50 milioni più eventuali bonus, l’ingaggio richiesto è di circa tre milioni a stagione più bonus per un contratto quinquennale. Al Napoli piace molto anche Gabriel, il difensore centrale, ma questo è un discorso che va seguito a parte. Precedenza a Osimhen: il Napoli è in azione da oltre 40 giorni, ora vuole chiudere.