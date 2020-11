Osimhen lascia il ritiro della Nigeria e torna a Napoli, è in dubbio per il Milan

Victor Osimhen, dopo l’infortunio rimediato nel match di ieri tra Nigeria e Sierra Leone ha svolto gli esami del caso che hanno escluso fratture e lesioni e, probabilmente dopo qualche giorno da trascorrere in famiglia, farà ritorno in Italia per lavorare a Castel Volturno, in vista della partita che vedrà i suoi azzurri affrontare il Milan.

La presenza dell’ex Lille domenica prossima al San Paolo rimane a forte rischio, nei prossimi giorni ci saranno altri controlli, ma c’è poca preoccupazione nell’aria del Napoli. Intanto Osimhen passerà qualche giorno di riposo.

Foto: Twitter Napoli