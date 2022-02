Osimhen: “La Serie A è molto competitiva. Se qualche volta eccedo sui social è perché cerco leggerezza”

Victor Osimhen sempre nella sua intervista a La Repubblica: “La Serie A è molto competitiva, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori. criticano perché sono permaloso, perché non lascio correre, ma io sono felice solo se do il meglio e il calcio è il 97% della mia vita. Se qualche volta eccedo sui social è perché io cerco leggerezza. A 23 anni avrò pur il diritto di non essere profondo”.

FOTO: Twitter Napoli