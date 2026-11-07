Osimhen, operazione al ginocchio riuscita. Il comunicato

07/11/2026 | 12:57:26

Victor Oshimen attaccante del Galatasaray è stato sottoposto ad un intervento al ginocchio come comunica il club: “Il nostro calciatore Victor Osimhen oggi è stato sottoposto a un’operazione riuscita presso l’Ospedale Acibadem Maslak dal nostro medico di squadraYener Ince. Le condizioni del nostro giocatore saranno monitorate con valutazioni quotidiane e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione del nostro staff medico. Auguriamo al nostro calciatore Victor Osimhen una pronta guarigione e gli porgiamo i nostri migliori desideri di recupero”.

Foto: instagram Galatasaray