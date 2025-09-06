Osimhen, infortunio in Nigeria-Ruanda: problema alla caviglia

06/09/2025 | 21:08:46

Problemi per l’ex Napoli Victor Osimhen, costretto a lasciare il campo durante la partita tra Nigeria e Ruanda, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il centravanti ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto a chiedere il cambio in anticipo, lasciando compagni e tifosi del Galatasaray con il fiato sospeso. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, intanto i turchi sono in ansia per Osimhen.

Foto: Instagram Galatasaray