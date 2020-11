Osimhen, il Napoli tira un sospiro di sollievo. Intanto si valuta il rientro in Italia

Victor Osimhen, autore di un gol e due assist nella gara di ieri della sua Nigeria contro il Sierra Leone, è uscito in barella a 10 minuti dal termine dopo uno scontro con due difensori avversari.

Inizialmente si era pensato ad un problema al polso, poi è arrivata la smentita della federazione del suo paese e l’infortunio non dovrebbe essere grave.

Il Napoli si è messo in contatto con la Nigeria per capirne di più, pronto eventualmente a chiederne il ritorno anticipato in caso di terapie da iniziare.

Difficilmente l’attaccante sarà in campo per la seconda gara, stavolta in Sierra Leone, ma la giornata di oggi darà sicuramente un responso preciso e la scelta di comune accordo tra club e federazione.

Gattuso spera naturalmente di non dover rinunciare ad Osimhen per la sfida contro il Milan ed in generale nei prossimi impegni dei partenopei.