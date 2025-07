Osimhen, il Napoli e il Galatasaray: tre cose da chiarire

11/07/2025 | 23:20:12

Victor Osimhen e il suo futuro tra l’attesa del Napoli e il desiderio del Galatasaray di confermarlo dopo una stagione straordinaria. Ci sono tre cose da chiarire, andiamo per ordine. La prima: martedì sera c’era stato troppo ottimismo su una cosa che era stata concordata soltanto dal punto di vista delle cifre (della serie: pago la clausola da 75 anche se non in due tranche), ma senza entrare nei meandri delle garanzie. Meandri di fondamentale importanza. La seconda cosa: il Napoli mai ha perso il controllo della situazione, mai ha pensato di fare retromarcia o di agire troppo in fretta pur di incassare. La terza cosa più importante delle altre due: oggi il Napoli non accetta una cifra diversa da 75 milioni, se le cose cambieranno ne parleremo, ma per ora è una questione di coerenza. L’ultima proposta: datemi 55 milioni fissi e 20 a rate, ma con garanzie. La verità è che oggi è trascorsa una giornata senza il famoso documento. Il Napoli, che ieri pomeriggio aveva chiesto a Osimhen di rivalutare l’Al-Hilal senza aperture, non ha programmato incontri milanesi in serata o in nottata. Vedremo da domani in poi, vedremo se i dirigenti del Galatasaray torneranno in Turchia alla ricerca di una chiave (le garanzie) che apre qualsiasi porta sulla strada che porta a Victor. Ultima cosa: smentiamo con forza le voci provenienti dalla Nigeria che parlavano di situazioni sbloccate e garanzie inviate. Nulla di questa tutto: se accadrà, sarà nelle prossime ore (o nei prossimi giorni).

Foto: Instagram Galatasaray