Osimhen: “Il mio futuro? Non è il momento giusto per parlarne. Ora voglio andare solo in vacanza”

Al termine della partita vinta dalla Nigeria contro il Sao Tomè ha parlato Osimhen che si è soffermato sul suo futuro: ” So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Liga o in Premier League, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora che sono in Nazionale. Io scendo in campo sempre per dare il massimo, con la Nigeria e con il mio club. Non conosco il mio futuro, ma so che tutto può succedere. Ora voglio solo andare in vacanza, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto”

Foto: Twitter Napoli