Osimhen: “Gol più bello? Quello che segnerò per far vincere lo scudetto al Napoli”

“Qual è il gol a cui sei più affezionato?”. Durante l’intervista concessa a Il Mattino, Victor Osimhen, ha così risposto alla domanda: “Quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli. Nella mia infanzia non ho mai pensato a vivere: la mia lotta quotidiana era per sopravvivere. Forse per questo, nulla mi fa paura. Tutti noi africani siamo orgogliosi del Marocco: abbiamo dimostrato il livello del nostro calcio”. E sul suo futuro: “Per me è difficile trovare qualcosa meglio di Napoli. Si tratta di un top club, tra i milgiori in Europa. Penso solo a vincere qui, poi vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram Osimhen