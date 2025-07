Osimhen-Galatasaray, il Napoli è pronto. Ma con le garanzie

09/07/2025 | 23:12:54

Il Napoli è pronto a liberare Victor Osimhen per il Galatasaray. Non sarebbe un pagamento classico della clausola, considerato che ci sarebbe una dilazione, ma in ogni caso si tratterebbe dei 75 milioni della stessa, quindi cambierebbe poco. La situazione però non è cambiata rispetto a circa 24 ore fa quando vi avevamo anticipato che sarebbe stata necessaria da parte del club turco la presentazione di una fideiussione o di una lettera di credito a garanzia. Il Napoli ha aspettato per tutta la giornata, ma non ha ancora ricevuto. L’attesa continuerà, un percorso obbligato, passaggio di importanza fondamentale per procedere al trasferimento di Osimhen in Turchia.

Foto: Instagram Galatasaray