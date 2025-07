Osimhen-Galatasaray: dall’esclusiva del 20 luglio (ore 19.08), all’annuncio del club turco

31/07/2025 | 20:50:24

Victor Osimhen-Galatasaray: dalla nostra esclusiva del 20 luglio (ore 19,08) all’annuncio ufficiale del club turco.

Questo il comunicato: “Il calciatore professionista Victor James Osimhen ha raggiunto un accordo con il suo SSCN Napoli SPA per il trasferimento del calciatore professionista. In questo contesto verrà corrisposta una commissione di trasferimento netta di 75.000.000 di euro alla precedente società del calciatore. Inoltre, nell’ambito dell’accordo, il 10% del ricavato della successiva cessione del calciatore sarà corrisposto alla SSCN Napoli SPA. Con il calciatore è stato firmato un contratto quadriennale, valido a partire dalla stagione 2025-2026. In base all’accordo, al calciatore verrà corrisposto uno stipendio netto garantito di 15.000.000 di euro, in bonus fedeltà netto di 1.000.000 di euro e un compenso per i diritti di immagine di 5.000.000 di euro per ogni stagione. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico”. Ricordiamo che il Napoli incasserà 40 milioni schifo e 35 milioni entro il 2026. Il Galatasaray non potrà cedere Osimhen in Serie A nelle prossime due stagioni, in caso contrario dovrà versare 75 milioni.

Foto: Instagram Galatasaray