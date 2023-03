Osimhen: “Futuro? Troveremo una buona soluzione. Sono uno dei migliori attaccanti al mondo”

Stagione di altissimo livello per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è un protagonista assoluto con il Napoli in Champions League e in Serie A, sono 23 reti stagionali in 28 presenze. Tre le reti inflitte all’Eintracht tra andata e ritorno nel complessivo 5-0 che gli azzurri hanno rifilato alla squadra allenata da Glasner. Il Napoli raggiunge per la prima volta nella sua storia i quarti di finale della competizione europea. Alcune parole del ventiquattrenne rilasciate a SPORT1: “Sono molto contento di aver segnato due gol e di aver aiutato la squadra. Spero che continueremo così e che confermeremo questa grande prestazione nelle prossime settimane”

Wolfsburg: “Non è stato facile per me. Ma non lo vedo sotto una luce così negativa. Il Wolfsburg è stato un periodo molto istruttivo per me. Ripenso a un’esperienza speciale perché ho giocato insieme a Mario Gomez. Mi è piaciuto guardarlo e ho imparato molto da lui. Mi ha guidato quando era lì e mi ha dato consigli preziosi. Sono molto felice di averlo avuto al mio fianco nel mio primo anno in Europa al Wolfsburg. Mi ha aiutato molto. Gli sono eternamente grato per questo. Il Wolfsburg è stata una buona occasione di crescita per me. Ho imparato anche da quelle battute d’arresto. Il periodo a Wolfsburg mi ha reso quello che sono oggi”.