Osimhen esulta sui social: “Dai ragazzi, ora l’ultimo sforzo”

Autore di una prestazione eccellente al Franchi nella sfida vinta 2-0 dal Napoli contro la Fiorentina, Victor Osimhen ha dato un enorme contributo (anche senza andare a segno) avvicinando ancor di più i suoi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Ora, scavalcata nuovamente la Juventus, servirà battere l’Hellas Verona al Maradona all’ultima giornata. Ecco il post del nigeriano: “Ok ragazzi, adesso solo l’ultimo sforzo”.

Ok guys just one last push✊🏽💪🏽 @sscnapoli pic.twitter.com/VSkSQ3mgdG

— victor osimhen (@victorosimhen9) May 16, 2021