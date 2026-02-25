Osimhen e Yilmaz spengono i sogni della Juve ai supplementari. Passa il Galatasaray, applausi per i bianconeri
25/02/2026 | 23:39:23
Il Galatasaray elimina la Juve ai playoff di Champions League. Dopo il clamoroso 3-0 nei 90 minuti (Juve in 1o tutto i secondo tempo per il rosso a Kelly), il Galatasary trova due gol nei supplementari.
La Juve riparte da dove aveva finito. Colossale chance al 97′, Zhegrova da solo davanti a Cahir tira fuori. Prende campo il Galatasaray. All’ultimo minuto del primo supplementare Adzic perde una palla sanguinosa. Contropiede Galatasaray, palla per Osimhen che batte Perin. Il Galatasaray torna avanti nel doppio confronto.
Sussulto Juve al 110′. Zhegrova prova, para Cahir, poi sulla respinta Kostic sbaglia. Prova ancora la Juve, ricordiamo sempre in 10 vs 11. Boga cerca in paio di conclusioni, rimpallate. Al 118′ chiude i conti il Galatasaray, con Yilmaz che segna il 3-2 finale. Avanza il Galatasaray, ma applausi per la Juventus.
Foto: sito Galatasaray