Osimhen e rigore di Elmas: il Napoli riparte subito, 2-0 in casa Samp

Termina dunque Sampdoria-Napoli con il risultato di 2-0. Gli azzurri portano a casa 3 punti molto importanti per consolidare il primato, rispondendo quindi a Juventus e Inter ed aspettando Milan-Roma. Il Napoli cerca il doppio vantaggio nel corso della seconda frazione ma, complice una buona organizzazione difensiva della Samp, non riescono a trovare lo spazio decisivo. Gli azzurri però riescono comunque a mettere a segno il secondo gol, grazie ad un rigore trasformato da Elmas all’82’. Sconfitta dunque per la squadra di Stankovic che, dal prossimo turno, dovrà ricominciare a correre per la salvezza.

Foto: Instagram Napoli