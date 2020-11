Prima gioia di testa per Victor Osimhen che grazie al suo gol – il secondo nel nostro campionato – ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio e chiudere con una vittoria importantissima contro il Bologna. Infatti, per l’attaccante nigeriano, arrivato in estate, questo è il suo primo gol in assoluto di testa in 15 gol complessivi tra Serie A e Ligue 1 come raccolto dai dati di Opta.

Foto: twitter Napoli