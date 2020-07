Osimhen e il Napoli: una storia intrigante (ora ufficiale) nata 70 giorni fa. Tutti i nostri titoli

e ilUna storia intrigante nata il 19 maggio , quando vi svelammo a sorpresa come il club azzurro avesse messo al primo posto l’attaccante nigeriano per il reparto avanzato del futuroPoi è diventato un passaparola, anche da parte di chi ha sottolineato “se ne parla da mesi”, ma ne ha parlato…quasi mai. La prima volta spiegammo come il Napoli avesse messo in cima alla lista il grande protagonista della stagione con ilPochi giorni dopo abbiamo aggiunto che i contatti con il club francese avrebbero portato a un vertice, dopo aver incassato il sì dello specialista nigeriano. Malgrado smentite, omissioni e certezze da parte di chi sosteneva che il club francese volesse 80 milioni. Ilsi è mosso per tempo, ha giocato d’anticipo, ha riservato il primo abbraccio azzurro a, sbarcato in Campania per conoscere quella che ora sarà la sua prossima città. E la società di De Laurentiis ha ufficializzato un’operazione da urlo, la più onerosa nella storia del club. Abbiamo preferito, come sempre, raccontarvi “verità” piuttosto che fantasiose interpretazioni. Ecco i nostri titoli più significativi dell’affare Osimhen-Napoli.