Osimhen e il Galatasaray: un matrimonio sempre più felice, a suon di gol

07/11/2025 | 16:36:51

Victor Osimhen e il Galatasaray: un matrimonio che procede, sempre più in nome della felicità. La svolta dello scorso 20 luglio, gli 80 milioni circa che aveva chiesto il Napoli bonus compresi, la percentuale sulla futura vendita, le tagliole varie e la convinzione del centravanti nigeriano che sta rispettando le attese. In fondo, Osimhen da un certo momento della scorsa (e tarda) primavera in poi aveva voluto soltanto il Galatasaray e ha aspettato che gli intermediari al lavoro trovassero gli accordi con De Laurentiis. Da quando è arrivato a Istanbul, Osimhen si è messo al lavoro per quella che è la specialità della casa: fare la differenza negli ultimi 30 metri. Gli mancava solo la grande ribalta Champions con i turchi, è arrivata: la tripletta in casa dell’Ajax gli ha consentito di balzare al comando della classifica cannonieri, 6 gol in 4 partite e un rendimento altissimo. È proprio vero: il matrimonio tra Victor e il Galatasaray procede spedito, in nome della felicità.

Foto: Instagram Galatasaray