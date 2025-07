Osimhen e il balletto Napoli-Galatasaray: un altro giorno senza svolta

14/07/2025 | 23:59:08

Le chiacchiere stanno a zero. Un’altra giornata è scivolata via senza arrivare ad alcun tipo di accordo tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. Certo, il gradimento e la precedenza del nigeriano ma non basta se non arriva il resto. E serve poco anche annunciare la non presenza in ritiro, bisogna chiudere il resto. Quando, martedì scorso, avevamo spento i facili trionfalismi che parlano di svolta a un passo soltanto perché il Gala aveva preannunciato quella famosa offerta di 75 milioni, qualcuno si era offeso. Ma quasi una settimana dopo siamo ancora qui, con le parti che restano in contatto e con il desiderio di sbloccare. Ma ancora non c’è traccia di fideiussione sulla totale copertura della cifra, sono state imboccate altre tangenziali che al Napoli non convincono. Tra l’altro De Laurentiis vorrebbe circa 50 milioni garantiti subito e il pagamento definitivo entro un anno, potrebbe accontentarsi di una base fissa leggermente più bassa ma non vuole andare oltre 12 mesi sulla tempistica. Siamo ancora in piedi? Certo, ma un altro giorno è scivolato. E i fatti contano più di qualsiasi chiacchiera…

Foto: Instagram Galatasaray