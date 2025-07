Osimhen è atterrato a Istanbul, folla in delirio ad attenderlo: “Sono tornato nel posto che amo”

30/07/2025 | 21:55:41

L’aereo che riporta Victor Osimhen a Istanbul è atterrato da poco. Il giocatore nigeriano è pronto per la nuova esperienza al Galatasaray, la seconda, dopo il prestito dell’anno scorso. Stavolta ci torna da calciatore con contratto a titolo definitivo. Folla in delirio ad accogliere il bomber, migliaia di tifosi giallorossi ad attendere il nigeriano, accolto da fumogeni, striscioni, fuochi d’artificio.

Il giocatore ai cronisti presenti ha detto: “Non so come descrivere le mie emozioni. Sono così emozionato, sono tornato nel posto che amo”. Nelle prossime ore, Osimhen si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al Galatasaray.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galatasaray (@galatasaray)

Foto: Instagram Galatasaray