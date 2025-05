Osimhen (doppietta) consegna la Coppa di Turchia al Galatasaray! 3-0 al Trabzonspor

14/05/2025 | 22:10:03

Victor Osimhen continua a brillare. Il Galatasaray vince la Coppa di Turchia per la diciannovesima volta nella sua storia: decisiva la doppietta di Victor Osimehn e la rete di Yilmaz. Il club di Istanbul si è imposto sul Trabzonspor per 3-0 e vince la Coppa di Turchia per la diciannovesima volta nella sua storia. Gol numero 34 e 35 in stagione per il nigeriano, sostituito al 71′ dall’altro ex azzurro Dries Mertens, che ha rimediato un cartellino giallo 6 minuuti più tardi.

Foto: Instagram Galatasaray