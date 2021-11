Osimhen dimesso dall’ospedale Niguarda. Nei prossimi giorni l’intervento chirurgico

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per un po’ di tempo. Nel match di ieri, l’attaccante nigeriano è stato coinvolto in uno scontro aereo con il difensore dell’Inter Milan Skriniar, riportando fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Nella serata di ieri è stato portato all’ospedale Niguarda a Milano per gli accertamenti e in mattinata ha lasciato la struttura per fare il suo ritorno a Napoli. L’attaccante sarà sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente si capiranno i tempi di recupero.

Foto: Twitter Napoli