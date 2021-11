Osimhen dimesso dalla clinica Ruesch. Il Napoli ringrazia l’Inter per la collaborazione

Con una doppia nota, il Napoli ha reso noto come Victor Osimhen, sia stato dimesso quest’oggi dalla clinica Ruesch, dove ha subito la delicata operazione alla testa, dopo il bruttissimo infortunio di domenica sera contro l’Inter. Dovrà stare a riposo per due settimane.

Il Napoli inoltre, ha ringraziato l’Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen”.

🤝 La SSCN e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’@Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen 💙 pic.twitter.com/Sz1nIqmnE2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2021

📌 Victor Osimhen nella mattinata di oggi è stato dimesso dalla clinica Ruesch ed è rientrato a casa dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni e poi sarà rivalutato.

Forza Victor 💪 pic.twitter.com/blebUE3uRu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2021

Foto: Twitter Napoli