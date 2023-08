Osimhen-Di Lorenzo, bis Napoli al Sassuolo: 2-0. Espulso Maxime Lopez, Raspadori fallisce dal dischetto

Il Napoli torna al Maradona e lo saluta nella stessa maniera in cui l’aveva lasciato: vincendo. Gli uomini di Rudi Garcia stendono il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Osimhen – su calcio di rigore – e di Di Lorenzo. Bastano due minuti, poco più, per sfiorare il gol: il grande ex Raspadori manda la sfera sul palo. Al quarto d’ora il contatto tra Politano e Boloca è da calcio di rigore, serve il VAR e l’on field review per accorgersene e il Napoli passa dagli undici metri con il solito Osimhen. Per la mezzora restante il copione è lo stesso: i padroni di casa provano a fare la partita, tra alti e bassi, il Sassuolo non si risparmia e prova a proporre la sua idea di gioco. Anguissa va vicino al 2-0 di testa, Ruan al pari alla stessa maniera. L’1-0 resiste fino al 45′, si va al riposo col meritato vantaggio azzurro. Nella ripresa il Napoli passa in vantaggio anche nel conteggio degli uomini. Ingenuità di Maxime Lopez, che dice qualche parola forte verso l’arbitro Giua, con la palla in gioco: il direttore di gara ferma la partita ed estrae il cartellino rosso. Al 60′ l’arbitro Giua assegna un altro calcio di rigore per i padroni di casa: si presenta Raspadori dal dischetto, ma il suo tiro scheggia la traversa e si spegne alto sopra la traversa. Appuntamento con il raddoppio solo rimandato. Appena entrato in campo al posto di Politano, Kvaratskhelia illumina il Maradona. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, il talento georgiano manda in porta Di Lorenzo con un bel filtrante, il capitano a tu per tu con Consigli non sbaglia. Raddoppio degli azzurri.

Foto: Instagram Napoli