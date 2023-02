Osimhen da record: 7a gara di fila in gol. Superato Higuain

Victor Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare in sette presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Il nigeriano (una rete in media ogni 124 minuti) è il terzo giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Cristiano Ronaldo (una marcatura ogni 104 minuti) e Ronaldo (un centro ogni 117) – min.15 gol. Osimhen ha superato così Gonzalo Higuain, che aveva segnato per 6 gare consecutive.

Foto: twitter Napoli