Osimhen: “Conosco bene la rivalità del derby con il Fenerbahce. Daremo tutto per vincere”

30/11/2025 | 12:30:18

Domani è in programma il derby di Istanbul tra Feberbahce e Galatasaray, che può valere tanto sulla corsa al titolo in Turchia.

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha così parlato in vista del match: “Conosco bene l’importanza del derby con il Fenerbahce e ciò che significa per i tifosi. Ho vissuto questa emozione la scorsa stagione. Questo club ha investito in me per partite così importanti. Se necessario mi prenderò dei rischi e scenderò in campo dando il cento per cento”.

Foto: sito Galatasaray