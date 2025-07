Osimhen con la maglia del Galatasaray in aereo: “Solo il Gala”

30/07/2025 | 19:07:59

Victor Osimhen è praticamente un nuovo giocatore del Galatasaray, una trattativa che vi abbiamo raccontato con i vari momenti chiave. Attraverso un video postato dal club turco, Osimhen ha giurato amore alla società: “Solo il Gala”, indicando lo stemma della società. L’attaccante è in volo per Istanbul, ad attendere Osimhen ci saranno circa 100mila persone, pronte a riabbracciare l’ex attaccante del Napoli. Ed è atteso entro la serata anche l’annuncio ufficiale di una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva dallo scorso 8 luglio.

Foto: X Galatasaray