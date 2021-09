Osimhen: “Ci metto l’anima e il cuore”

Victor Osimhen si sta rivelando un dei giocatori del Napoli più in forma in questo inizio di stagione. A prescindere dai gol messi a segno, l’attaccante nigeriano sta lavorando tanto per la squadra, affermandosi come un punto di riferimento in mezzo al campo. Oggi, tramite un messaggio pubblicato sui propri canali social, l’ex Lille ha voluto ribadire il suo attaccamento alla causa azzurra. Ecco le parole del ventiduenne:

“Ci metto tutta l’anima e il cuore in questo! Non cado”.

I Put My Mind And Soul Into This💯I No Go Fall🙏🏽 pic.twitter.com/FfaEIdpf5I — victor osimhen (@victorosimhen9) September 22, 2021

Foto: Twitter Napoli