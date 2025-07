Osimhen al Galatasaray, ora via libera per Morata al Como

20/07/2025 | 21:05:52

Victor Osimhen si appresta a raggiungere il Galatasaray, adesso in automatico Alvaro Morata aspetta di essere liberato per il Como. Gli accordi con il club lariano, e quindi con il Como, ci sono da tempo, bisognava soltanto aspettare che si finalizzasse l’affare Osimhen per consentire all’ex Atletico Madrid di avere il placet, destinazione Fabgregas. Ora ci sono i presupposti per un veloce semaforo verde.

Foto: sito Galasaray