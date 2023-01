Osimhen abbatte il muro bianconero: la Juve torna a subire gol dopo 680′

Crolla il muro dell’imbattibilità bianconero, dopo 680′. Al Napoli bastano quattordici minuti per passare in vantaggio al Maradona. Bella azione corale dei partenopei, cross di Politano e deviazione al volo di Kvaratskhelia, Szczesny respinge ma nulla può sul successivo tap-in di Osimhen. Termina qui la striscia di partite senza subire gol dai bianconeri, iniziata l’ormai lontano 8 ottobre nella sfida contro il Milan persa per 2-0 a San Siro.

Foto: Instagram Osimhen