Oscar Mayo (dg Atletico Madrid): “Da quando Simeone è arrivato 15 anni fa, la squadra ha sempre lottato per il titolo”

18/06/2026 | 14:00:26

Il direttore generale delle entrate e delle operazioni dell’Atletico Madrid Oscar Mayo, ha concesso un’intervista al podcast di Media Power Agency. Queste le sue parole:

“L’Atlético de Madrid quest’anno avrà un fatturato di poco superiore ai 500 milioni di euro. Due stagioni fa, non raggiungeva nemmeno i 390 milioni di euro. Siamo cresciuti di circa 110 milioni di euro in appena due anni; è un tasso di crescita molto significativo. Da 390, quasi 400 milioni, siamo cresciuti di 110 milioni di euro in due stagioni. Quest’anno siamo stati tra i quattro migliori club d’Europa e tra i quattro migliori al mondo. La Champions League è davvero la migliore competizione al mondo. L’abbiamo vissuta con grande entusiasmo e orgoglio. Il club compete contro dei giganti. Ci sono circa 10-12 squadre con budget più consistenti del nostro. Essere tra i primi quattro quando ci sono club che ci superano, pur essendo in costante miglioramento… È motivo di orgoglio. Ma dobbiamo ancora comprendere appieno il nostro vero potenziale. Simeone? La squadra sarà sempre competitiva. Da quando Diego è arrivato 15 anni fa, ha sempre lottato per il titolo. Anni in cui abbiamo vinto la Liga, anni in cui abbiamo raggiunto la finale di Champions League, anni in cui abbiamo vinto altre competizioni”.

Foto: UEFA.com