Oscar ha lasciato l’ospedale dopo il ricovero. La nota del San Paolo

16/11/2025 | 20:09:16

Oscar ha lasciato l’ospedale presso il quale era ricoverato in Brasile, lo ha comunicato il San Paolo: “Il centrocampista Oscar ha lasciato l’ospedale Einstein Israelita domenica. Il giocatore era stato ricoverato martedì pomeriggio dopo aver avuto complicazioni cardiache durante gli accertamenti. Un’indagine approfondita in ospedale ha confermato che aveva sofferto di un episodio di sincope vasovagale. Stabile e in buona salute durante il ricovero, il giocatore seguirà ora un programma di riposo medico per i prossimi giorni.

foto x san paolo