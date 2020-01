Oscar Garcia su Lobotka: “Non è concentrato al 100% sul Celta e non giocherà”. E il Napoli aspetta

Il Napoli aspetta Stanislav Lobotka, e il Celta Vigo sembra sempre più consapevole del futuro passaggio del centrocampista in azzurro. L’ultimo segnale sulla situazione lo ha lanciato l’allenatore degli spagnoli, Oscar Garcia, durante la conferenza stampa di presentazione del match di Liga contro l’Osasuna: “Questa settimana ho parlato con lui e domani parleremo di nuovo. Se non è concentrato, non giocherà perché voglio solo giocatori concentrati al 100% sulla squadra e sulle nostre esigenze. Dobbiamo lasciare da parte gli aspetti personali e individuali perché la cosa più importante ora è il Celta“.

“Un allenatore vorrebbe tenere i migliori giocatori della sua squadra e Lobotka è uno di loro. So in che club sono e sono stato anche un giocatore professionista e so che i giocatori vogliono giocare in Champions League”.

