OSCAR BOBB, SULLA SCIA DI FODEN

In casa Manchester City, in questi anni, oltre agli acquisti milionari, diversi talenti sono stati lanciati grazie a un lavoro certosino nel settore giovanile. Giocatori che hanno fatto tutta la trafila nelle giovanili, per poi esordire in prima squadra.

Basti pensare a Phil Foden, cresciuto nel vivaio del City, o a Cole Palmer.

Nuove leve interessantissime sono pronte ad affacciarsi in prima squadra, nonostante la giovane età, dimostrando numeri impressionanti nelle giovanili e ora sono pronti a giocarsi una chance in prima squadra.

Tra questi c’è certamente Oscar Bobb, giovanissimo talento dell’Under 23 del Manchester City. Bobb è stato nominato Giocatore dell’anno della Premier Division 2, campionato giovanile, a coronamento di una superba stagione per il 18enne che è emerso come uno dei pilastri chiave nella riconferma del titolo di Premier League 2 dei citiziens.

Nato a Oslo, in Norvegia, classe 2003, l’esterno offensivo è stato promosso nella squadra Under 23 la scorsa estate e sotto la guida dell’allenatore Brian Barry-Murphy ha vissuto una stagione stellare. Bobb ha collezionato 26 presenze la scorsa stagione in PL2, contribuendo con sette gol e 10 assist per la vittoria del titolo. Il giovane ha firmato un nuovo contratto fino al 2026 con il City all’inizio di quest’anno, ha anche collezionato sei presenze in UEFA Youth League mettendo a referto un gol e due assist.

E la sua bella stagione è stata ulteriormente riconosciuta quando è stato convocato in panchina con la prima squadra per la vittoria del terzo turno della FA Cup del City a Swindon Town a gennaio, senza però mai esordire con i big.

Bobb è un esterno d’attacco, sia di sinistra che di destra, ma può giocare anche come prima punta, da “falso nueve”, ruolo che Guardiola predilige e per questo sta seguendo molto il giovane norvegese, dotato di un buon dribbling, e buon feeling con il gol. In molti lo paragonano già a Phil Foden, anche lui nato e cresciuto nel City, e ora uno dei talenti più cristallini del club. più “anziano” di 3 soli 3 anni do Bobb.

E’ già protagonista nelle Nazionali giovanili della Norvegia, partendo dall’Under 16 all’Under 19 e ora lo attende la Nazionale Under 21. Oscar Bobb si dimostra come uno degli ennesimi talenti norvegesi che in questa generazione si stanno facendo valere. E Bobb troverà la prossima stagione un connazionale niente male, quell’Erling Haaland, scelto per l’attacco del City. Chissà che per Bobb, non possa aprirsi una interessante opportunità, anche grazie al suo più noto connazionale.

Foto: Instagram personale