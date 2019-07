Osasuna, ufficializzato il giovane Jaume dal Real: contratto fino al 2022 e prestito al Deportivo Lugo

Colpo dell’Osasuna, che si assicura uno dei prodotti della cantera del Real Madrid. Il club, infatti, tramite i canali ufficiali ha comunicato l’acquisto di Jaume, giocatore classe 1997. Un’operazione, come spiegato dall’Osasuna, a parametro zero, con i blancos che però si sono assicurati il 50% sulla futura rivendita del centrocampista centrale, che ha firmato un contratto fino al 2022 e che verrà girato in prestito al Deportivo Lugo, club di Segunda Division.

Foto Twitter Osasuna