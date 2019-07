Osasuna, colpo per il ritorno in Liga: preso l’ex Porto Adrian Lopez

Colpo in attacco per l‘Osasuna, club neo promosso in Liga: è stato ufficializzato l’ingaggio di Adrian Lopez, specialista spagnolo classe ’88, che arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Porto lo scorso 30 giugno. Adrian Lopez ha firmato un contratto della durata di un anno, fino al 30 giugno 2020, per lui clausola rescissoria da 25 milioni.

Foto: Twitter ufficiale Osasuna