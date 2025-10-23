Orsolini: “Vittoria importante in uno stadio difficile. Italiano? A fine gara ha fatto una videochiamata”

23/10/2025 | 22:00:41

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo in trasferta contro l’FCSB.

Queste le sue parole: “Sono andato molto vicino al gol, ma non fa niente. Tre punti d’oro, anzi di platino perchè ci permette di rilanciarci in classifica. Dopo il raddoppio abbiamo cercato di amministrare, nel secondo tempo poi è stato più difficile. Abbiamo avuto tante occasioni, non siamo riusciti a chiuderla prima andandoci a complicare le cose”.

Non avete tremato più di tanto, o sbaglio? “Hanno alzato il baricentro nel secondo tempo perchè dovevano rischiare qualcosina. Tre punti importantissimi, in uno stadio difficile”.

Allunga una bella ombra in campionato? “Avremo tantissime partite in pochi giorni, abbiamo poco tempo per recuperare le energie. E’ importante il recupero in questa fase e guardiamo avanti per il campionato”.

Vi siete sentiti con Italiano? “Ci siamo sentiti con tutta la squadra in sala riunione, non c’era lui, ha parlato Niccolini, anche se in realtà ci ha fatto una sorpresa perchè era in videochiamata. Questa vittoria è anche per lui che avrebbe spaccato qualsiasi cosa per esserci”.

Foto: sito Bologna